Президент Владимир Путин поручил правительству до конца 2027 года создать систему независимой оценки качества социальных услуг во всех регионах.
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