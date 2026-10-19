Рассматриваем самый дорогой Fantasy Bra за всю историю бренда Кайли Дженнер, фото: Getty ImagesОдин из самых ярких моментов на показе Victoria's Secret в этом году — дебют 29-летней Кайли Дженнер в качестве нового «ангела».
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