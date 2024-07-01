Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз

По словам одного из собеседников CNN, подобного уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере последние десять лет" Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта, вероятно, самой высокой "как минимум за 10 лет".
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