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Вечерний Новосибирск

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Объём кредитной поддержки ВТБ малого бизнеса в регионе достиг 62 млрд рублей

Объём кредитной поддержки ВТБ малого бизнеса в регионе достиг 62 млрд рублей

В ходе пресс-конференции управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин озвучил данные по объему кредитно-гарантийной поддержки компаний МСБ - по итогам 9 месяцев кредитный портфель компаний малого бизнеса вырос на 7% к началу года и превысил 55 млрд рублей.

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