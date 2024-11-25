Объём кредитной поддержки ВТБ малого бизнеса в регионе достиг 62 млрд рублей

В ходе пресс-конференции управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин озвучил данные по объему кредитно-гарантийной поддержки компаний МСБ - по итогам 9 месяцев кредитный портфель компаний малого бизнеса вырос на 7% к началу года и превысил 55 млрд рублей.