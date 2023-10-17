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Личная помощница семьи Шнурова обвиняется в краже на сумму более 5,5 млн рублей

Личная помощница семьи Шнурова обвиняется в краже на сумму более 5,5 млн рублей

Личная помощница семьи Шнурова обвиняется в краже на сумму более 5,5 млн рублейСергей ШнуровПо версии следствия, личная помощница фронтмена группы «Ленинград» Анастасия Кулигина на протяжении 9 месяцев выводила с личной карты жены Шнурова деньги для личных расходов.

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