Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Очередная брехня. Ни какой ковчег не в состоянии взять то большое разнообразий живых существ на Земле и спасти их от ...Видео: Археологи ...
  • Анатолий Ворончихин
    Ну и зачем вы эту х...ю рассказали-показали????Видео: Почему на ...
  • А Кудасов
    В чём идеальность этого белого профиля и что в нём такого особенного? По моему, обычный жеребёнок и продукт распродаж...Видео: Жеребенок,...

8 продуктов и блюд, которые на Руси считались магическими

8 продуктов и блюд, которые на Руси считались магическими

Как известно, у славян существовало много поверий, и часть из них была связана с едой. На Руси верили, что некоторые продукты и приготовленные блюда наделены магическими свойствами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх