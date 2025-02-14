А в народном календаре 14 февраля – Трифонов день, когда важно задобрить кошек, угостить их молоком, чтобы они мышек качественно ловили.
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А в народном календаре 14 февраля – Трифонов день, когда важно задобрить кошек, угостить их молоком, чтобы они мышек качественно ловили.