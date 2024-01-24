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Минобороны: на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что на борту упавшего в Белгороде Ил-76 находились пленные ВСУ. "На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и 3 сопровождающих", – говорится в сообщении.

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