Минобороны: на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что на борту упавшего в Белгороде Ил-76 находились пленные ВСУ. "На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и 3 сопровождающих", – говорится в сообщении.