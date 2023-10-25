Множество россиян, уехавших после начала СВО, возвращаются на родину. Что разочаровало их в жизни за границей

Гарий Щерба Да ИУДЫ они , ВЛЕТ ПРЕДАЛИ РОДИНУ как только СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ в БЕДЕ и НЕТ им ПРОЩЕНИЯ ...!!!

Владимир Терентьев Теперь получается, что каждый вернувшийся просто обязан облить грязью ( на камеру) западный образ жизни и рассказать нам, что же их там не устроило ...