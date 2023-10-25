Исследователи Института Европейского университета (EUI) выяснили, что более 15 процентов россиян, покинувших Россию с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, решили вернуться на родину.
Множество россиян, уехавших после начала СВО, возвращаются на родину. Что разочаровало их в жизни за границей
Комментарии
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Гарий Щерба
Да ИУДЫ они , ВЛЕТ ПРЕДАЛИ РОДИНУ как только СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ в БЕДЕ и НЕТ им ПРОЩЕНИЯ ...!!!
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4 д.
Владимир Терентьев
Теперь получается, что каждый вернувшийся просто обязан облить грязью ( на камеру) западный образ жизни и рассказать нам, что же их там не устроило ...
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4 д.
Н
Николай
"Мы не можем [запретить возвращаться]. Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию. Владимир Путин президент России" И это ОЧЧЕНЬ плохо!!!
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3 д.
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