УТП ´БелшинаТранс´ встретило профессиональный праздник.

В преддверии профессионального праздника - Дня автомобилиста и дорожника - в УТП ´БелшинаТранс´ прошли чествование лучших работников предприятия и конкурс профессионального мастерства среди водителей погрузчиков.
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