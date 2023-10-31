Награжденный Зеленским "За заслуги" журналист не поверил в победу ВСУ

REUTERS/Yves Herman Журналист TIME Саймон Шустер, который написал статью об отсутствии веры в окружении Владимира Зеленского в победу Украины, был награжден орденом Незалежной за "За заслуги" III степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии