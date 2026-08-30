Хоккеисты «Калуги» проиграли последний предсезонный матч в Туле

В тренировочном матче перед стартом ВХЛ «Калуга» уступила АКМ со счетом 2:3, японскому легионеру Ю Сато удалось забросить третью шайбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым