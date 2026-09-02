Сальдо показал видео удара ВСУ по гуманитарной колонне волонтеров под Алешками

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Видеозапись удара Вооруженных сил Украины по гуманитарной колонне на подъезде к Алешкам Херсонской области опубликовал губернатор Владимир Сальдо.
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