Военнослужащие из Актау стали чемпионами по рукопашному бою

С 23 по 25 июля в Петропавловске прошел чемпионат РК по рукопашному бою, посвященный памяти мастера спорта международного класса Азамата Нурпейсова, где сборная команда Регионального командования «Батыс» Нацгвардии заняла первое место, передает пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК.
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