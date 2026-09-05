Астраханские автомобилисты наездили на полмиллиарда штрафов

За восемь месяцев 2026 года 184 электронных контролера выписали астраханским автомобилистам счета за нарушение ПДД на 604 миллиона рублей.
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