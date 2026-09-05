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Пункт-А

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Астраханские автомобилисты наездили на полмиллиарда штрафов

Астраханские автомобилисты наездили на полмиллиарда штрафов

За восемь месяцев 2026 года 184 электронных контролера выписали астраханским автомобилистам счета за нарушение ПДД на 604 миллиона рублей.

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