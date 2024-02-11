Бывший аналитик ЦРУ Биб назвал признаком проигрыша Украины увольнение Залужного

Бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что решение лидера Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного свидетельствует о том, что Киев проигрывает в конфликте.
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