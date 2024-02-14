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В Харькове облили краской магазин, обещавший скидки за сдачу русских книг

В Харькове облили краской магазин, обещавший скидки за сдачу русских книг

Фасад одного из харьковских книжных магазинов, решившего привлечь покупателей к сдаче в макулатуру книг на русском языке обещанием скидок, облили краской, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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