Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Мемориал жертвам Волынской резни в Варшаве.2 дня назад 1,1K прочитали Сейм Польши накануне официально осудил идеологию и символику Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.
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