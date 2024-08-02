Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Геннадий Ларионов

Поймут ли..............вот когда Польша заберет три или четыре западные области, может и начнут что то понимать, да позно будет, поляки быстро разберутся со скакунами из ОУН УПА и помнится, что на вопрос польских земель ВВП ответил, а причем тут Россия, это взаимоотношение двух государств, пусть и решают ( не дословно конечно)