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Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Мемориал жертвам Волынской резни в Варшаве.2 дня назад 1,1K прочитали Сейм Польши накануне официально осудил идеологию и символику Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Поймут ли..............вот когда Польша заберет три или четыре  западные области, может и начнут что то понимать, да позно будет, поляки быстро разберутся со скакунами из ОУН УПА  и помнится, что на вопрос польских земель ВВП ответил, а причем тут Россия, это взаимоотношение двух государств, пусть и решают ( не дословно конечно)
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