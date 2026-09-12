Страны БРИКС активно взаимодействуют с РФ в военно-технической сфере

Донат Сорокин/ТАСС Страны БРИКС активно развивают с Россией военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил 12 сентября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
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