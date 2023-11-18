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Закон и Порядок

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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

Новый российский атомный ледокол проекта 22220 получил название "Сталинград" © РИА Новости / Павел Львов Атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска.

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