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Позитив для оптимистов

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Шаровары в стирку. Тайна красных глаз и странной походки Зеленского на похоронах короля Норвегии раскрыта. Покойник тут ни при чём

Шаровары в стирку. Тайна красных глаз и странной походки Зеленского на похоронах короля Норвегии раскрыта. Покойник тут ни при чём

  Владимир Зеленский с женой на похоронах короля Норвегии. Завесу тайна над странным поведением Зеленского у гроба норвежского короля Харольда V приоткрыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который рассказал, что самолёт с Зеленским едва не был сбит неизвестным беспилотником.

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