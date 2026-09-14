Шаровары в стирку. Тайна красных глаз и странной походки Зеленского на похоронах короля Норвегии раскрыта. Покойник тут ни при чём

Владимир Зеленский с женой на похоронах короля Норвегии. Завесу тайна над странным поведением Зеленского у гроба норвежского короля Харольда V приоткрыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который рассказал, что самолёт с Зеленским едва не был сбит неизвестным беспилотником.