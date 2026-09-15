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Мировое обозрение

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Лукашенко обвинил оппозицию в распространении фейков о массовых задержаниях

Лукашенко обвинил оппозицию в распространении фейков о массовых задержаниях

Александр Лукашенко публично опроверг утверждения о том, что помилования заключённых в Белоруссии сопровождаются волной новых арестов.

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