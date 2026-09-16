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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде после 1:0 с «Факелом»: «Непростая команда, было сложно. У нас с Даку хорошая футбольная химия, мы можем отлично дополнять друг друга»

Нападающий « Спартака » Манфред Угальде заявил, что ему комфортно играть в связке с Мирлиндом Даку .

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