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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков об Овечкине: «Долгие каникулы в России не скажутся на его форме. Слабо представляю Александра в 3-м звене «Вашингтона». Он лидер и капитан команды»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о 22-м сезоне капитана « Вашингтона » Александра Овечкина в НХЛ .

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