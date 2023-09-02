Большинство школьников 1–4-х классов из новых регионов России выразили желание учить украинский язык.
Больше половины школьников из новых регионов хотят учить украинский язык
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий
Возникает вопрос: а почему второй язык - украинский, а не иностранный. Конечно, изложена позиция родителей, которые, видимо, мечтают о возрождении великой хохляндии. Их нынешнее смирение перед Россией - спасение от боевых действий. А в будущем почему и не помечтать.
Ответить
1 д.
александр муравьев
Да это готовые диверсанты. Отобрать хохлятские паспорта а язык не преподавать т.к. это язык нацистов.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии