Регионы России

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Больше половины школьников из новых регионов хотят учить украинский язык

Большинство школьников 1–4-х классов из новых регионов России выразили желание учить украинский язык.

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Комментарии
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Виталий
Возникает вопрос: а почему второй язык - украинский, а не иностранный. Конечно, изложена позиция родителей, которые, видимо, мечтают о возрождении великой хохляндии. Их нынешнее смирение перед Россией - спасение от боевых действий. А в будущем почему и не помечтать.
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1 д.
александр муравьев
Да это готовые диверсанты. Отобрать хохлятские паспорта а язык не преподавать т.к. это язык нацистов.
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11 час.

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