Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче, «МЮ» и «Ноттингем Форест» сыграют завтра

«Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. В среду «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ноттингем Форест».
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