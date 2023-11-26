ВСУ начали массово использовать самодельные ручные гранаты

Когда началась российская СВО на украинской территории, представители ВСУ старались активно и шумно критиковать ВС РФ за «плохие» аптечки, пайки, каски, бронежилеты, карты местности и другие сопутствующие атрибуты деятельности военнослужащих.
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