Apolink связалась со своим первым спутником-ретранслятором

Компания проверит новую технологию передачи данных между спутниками на низкой орбите после запуска экспериментального кубсата с Falcon 9Американская компания Apolink установила связь со своим первым спутником после запуска экспериментального кубсата IPoS-TDsM в рамках миссии SpaceX Falcon 9 7 июля.