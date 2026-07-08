Apolink связалась со своим первым спутником-ретранслятором

Компания проверит новую технологию передачи данных между спутниками на низкой орбите после запуска экспериментального кубсата с Falcon 9Американская компания Apolink установила связь со своим первым спутником после запуска экспериментального кубсата IPoS-TDsM в рамках миссии SpaceX Falcon 9 7 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии