Минобороны покинула Россияна, которая стала личным пресс-секретарём Шойгу в 26 лет

Владимир Аверков Марковская-фамилия чисто хохлятская...недаром с Д.Востока,там их множество....отсюда и пробивая способность и неразборчивость в средствах.....классика укрокарьеры,короче...

ВН Владимир Никитин Здесь главное, чтобы генеральские погоны красиво сочетались с шириной бёдер и сговорчивостью! Что ж, современный паркетный генералитет!