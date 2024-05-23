22 мая уволена тридцатитрёхлетняя Россияна Марковская, пресс-секретарь бывшего министра обороны Сергея Шойгу.
Минобороны покинула Россияна, которая стала личным пресс-секретарём Шойгу в 26 лет
Комментарии
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Владимир Аверков
Марковская-фамилия чисто хохлятская...недаром с Д.Востока,там их множество....отсюда и пробивая способность и неразборчивость в средствах.....классика укрокарьеры,короче...
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7 час.
ВН
Владимир Никитин
Здесь главное, чтобы генеральские погоны красиво сочетались с шириной бёдер и сговорчивостью! Что ж, современный паркетный генералитет!
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2 час.
Людмила Лиханова
Там этих генералов в 26-27 и т.д. лет немало. Видимо, ну оооочень нужные и профессиональные кадры, блдь
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2 час.
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