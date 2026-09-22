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Царьград

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Главное на утро 22 сентября: Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ, новые правила поступления в вузы, на Курилах извергается вулкан

Главное на утро 22 сентября: Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ, новые правила поступления в вузы, на Курилах извергается вулкан

Президент США Дональд Трамп требует от лидера киевского режима прекратить удары по НПЗ России, Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы, трёхкилометровый столб пепла выбросил вулкан на Курилах.

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