Главное на утро 22 сентября: Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ, новые правила поступления в вузы, на Курилах извергается вулкан

Президент США Дональд Трамп требует от лидера киевского режима прекратить удары по НПЗ России, Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы, трёхкилометровый столб пепла выбросил вулкан на Курилах.
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