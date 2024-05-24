В Москве арестован гражданин Киргизии за нападение на девушку

АЛ

Александр Лагуткин

Этих диких обезьян нужно за такое вообще кастрировать. Необходимо брать всю эту дикоту из России. По данным главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, за январь-июль 2023 года число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, вырос на 32%. Они уже в среднем убивают одного россиянина в день. Необходимо границы немедленно закрыть. Въезд только по временной рабочей визе под финансовую и уголовную ответственность пригласившего работника работодателя. Отдых во временных охраняемых вахтовых поселках без права выхода из них. Смена вахт каждые 2-3 месяца. И никакого гражданства, никакого табора родственников сюда. У уже купивших паспорта, при любом нарушении закона мигрантом, лишать гражданства как самого нарушителя (независимо от возраста), так всех близких родственников. Всю семью незамедлительно депортировать на родину. Пусть живут и размножаются у себя - там, где они уже вырезали русских