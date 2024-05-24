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В Москве арестован гражданин Киргизии за нападение на девушку

В Москве арестован гражданин Киргизии за нападение на девушку

Головинский суд Москвы арестовал гражданина Киргизии Жаныгулу Уулу Эрлану, который обвиняется в попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера в отношении жительницы столицы.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Этих диких обезьян нужно за такое  вообще кастрировать.  Необходимо брать всю эту дикоту из России.  По данным главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, за январь-июль 2023 года число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, вырос на 32%.  Они уже в среднем убивают одного россиянина в день. Необходимо границы немедленно закрыть. Въезд только по временной рабочей визе под финансовую и уголовную ответственность пригласившего работника работодателя. Отдых во временных охраняемых вахтовых поселках без права выхода из них. Смена вахт каждые 2-3 месяца. И никакого гражданства, никакого табора родственников сюда. У уже купивших паспорта, при любом нарушении закона мигрантом, лишать гражданства как самого нарушителя (независимо от возраста), так всех близких родственников. Всю семью незамедлительно депортировать на родину. Пусть живут и размножаются у себя - там, где они уже вырезали русских
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