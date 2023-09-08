Новый этап космической миссии SpaceX: компания запустила ракету Falcon 9 с 13 спутниками Пентагона Евгения КомароваSpaceX успешно запустила 13 демонстрационных спутников для планируемого военного «мега-созвездия» США с базы Ванденберг в Калифорнии.
Новый этап космической миссии SpaceX: компания запустила ракету Falcon 9 с 13 спутниками Пентагона Евгения КомароваSpaceX успешно запустила 13 демонстрационных спутников для планируемого военного «мега-созвездия» США с базы Ванденберг в Калифорнии.
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