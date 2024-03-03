В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

Известия/ Павел Волков Странам НАТО нужно прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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