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В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

Известия/ Павел Волков Странам НАТО нужно прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Предупреждение от В.Путина ещё не было. Была показана конечная остановка. Предупреждением будет нацеливание стратегического ЯО на территорию США,как главного врага России. Но,это когда наш народ поймёт и поддержит.
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17 час.

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