Политика как он...
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Политика как она есть

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В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

Сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, которые обманули пенсионерку на 12 млн рублей, выманив код из СМС под предлогом отключения электроэнергии, а потом от лица "силовиков" предложив участие в задержании преступников.

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