Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до 25%

Доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась с 40% до 25% от общего объема поступлений в казну, необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые меньше всего зависят от внешних обстоятельств.
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