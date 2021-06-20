Про вакцинацию и сомнения трудящихся. Почему мы не бежим в поликлиники. А надо бежать!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПро вакцинацию и сомнения трудящихся. Почему мы не бежим в поликлиники. А надо бежать! Наталия Ефимова Читаю тут непривившихся и их апологетов. Чаще всего ссылаются на то, что народ не доверяет власти.Вернуться к статье8112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ДобраяВы уже уничтожены. На генетическом уровне.Валентина ЛОткуда такие богатые знания про генетику и прочее- из палаты №6?Владимир EвтушенкоДамочка, у вас уничтожены и мозги, и мораль, и совесть. Но вопрос - а кто вам дал право заражать окружающих вас людей? Выв ненавидите людей, так рвите в тайгу, как Агафья Лыкова.ИринаВас уничтожать? Зачем? Чем вас больше, тем вас меньше, вы самоуничтожаетесьВячеслав 5Друг мой а кто и кому дал право в 1991 году решать за весь народ быть СССР или нет.никто не спросил никого.страна проснулась по утро в капитализме? и живи как хочешь.вы не считали тогда сколько народу тогда померло? жаль поздно подумали о здоровье народа.Жизнь продолжаетсяТы привился, маску носишь, дистанцию соблюдаешь, так что же тебя беспокоит. Живи спокойно, не веди себя как прихвостень.Жизнь продолжаетсяК счастью не все люди поддаются дрессировки и готовы выполнять любую прихоть (Указ) спущенный сверху. ВЫ что сами не видите, что масочный режим никто не соблюдает, и тем не менее никто не вымирает. Хотите прививаться прививайтесь, но принуждать к вакцинации, используя дискриминацию, это ОШИБКА!!!Дмитрий Соловьеввот на улице такое скажи.. а еще вспомни тГоцкистов и ледорубДмитрий Соловьевнеа, на генетическом уровне уничтожены те, кто не может жить пока не украл все что можноВладимир EвтушенкоПрихвостень это ты, прихвостень сволоты, мечтающей уничтожить, либо резко уменьшить население страны. Да что умного может скахать существо с промытыми мозщгами.?Лирина Полесская (Вяткина)Я--- против массовой вакцинации от ковида. Нобелевский лауреат Люк Монтанье сказал : " Я категорически осуждаю это безумие вакцинации. Вакцинация детей может иметь ужасные последствия для поколений. Велика вероятность нейродегенеративных заболеваний. Проявиться они могут через 5---10 лет. Эти заболевания приводят к гибели нервных клеток мозга, а далее последует прогрессирующая деменция." Ученые-медики утверждают : создать вакцину, которая избавит от коронавируса, невозможно. Вирус быстро меняется. Только в России выявлено за год более 100 разных штаммов ковида. Вакцина от одного штамма не защитит от другого. Под руководством врача-- терапевта Алины Лушавиной создана " Независимая ассоциация врачей " . Ученые ассоциации подали коллективный иск к министру здравоохранения России с требованием признать нецелесообразность самой разработки вакцины, по признакам как медицинским, так и экономическим . При встрече с инфекцией некоторые вакцины могут не только не защитить организм, но спровоцировать более тяжелое протекание заболевания. 85 % без прививки сами выздоравливают от ковида . 90 % привитых болеют после прививки. Вот один небольшой пример из статистики. В Швеции 8,5 тысяч привитых через три недели заболели коронавирусом, а 179 из них умерли. Современные препараты вакцины ( как российские, так и зарубежные ) не эффективны, не безопасны, не дают никакого положительного результата. Наоборот, из-за вакцины организм начнет работать против самого себя и ослабится настолько, что в будущем какая-то новая инфекция может привести к летальному исходу. Кому же выгодна вакцинация ? А выгодна она фармакологической промышленности. Ей МАТЕРИАЛЬНО невыгодно останавливать производство вакцин. А это ---движение по рельсам, ведущим в пропасть. А еще вакцина выгодна кому, как бы вы думали ? Ну конечно, тайному мировому правительству с Гейтсами, Рокфеллерами, Ротшильдами, Соросами... Задача которых--- сократить население земли до одного миллиарда ! Если вирус искусственно создавался, то только для супергосподства меньшинства над суперподчиненным большинством. Призываю народ к дискуссии !Лирина Полесская (Вяткина)В 1947 году на Нюренбергском форуме запрещена массовая вакцинация.Серж Прологовпочему?Серж Прологовзаглохни припездень хуева!Серж ПрологовА как нас в детстве прививали? МАССОВО (до сих пор помню "конфетки" от полиомилита, мне уже за 60). И чё? ЖИВЫ МЫ! "На гинетическом (и не только) уровне". А от оспы ТАК прививали, что уже и прививать прекратили - уничтожили ее, окаянную.Тамара ФроловаТе, кто призывает не прививаться, сами давно привились.Дмитрий Соловьева не наоборот ли, скорее кто вопит ЗА прививку сами НЕ собираютьсяЛирина Полесская (Вяткина)Не является ли ковид и требование вакцинации задумкой мирового правительства оставить на Земле не более одного миллиарда человек ? А эту оставшуюся часть с помощью чипирования полностью подчинить себе. На мой взгляд, целью тайного мирового правительства с Ротшильдами, Рокфеллерами, Гейтсами, Соросами... является искусственное создание вирусной пандемии, за которой последует их тотальный контроль на Земле ! И вот сейчас ---коронавирус ! Паника ! Вакцинация! А вместе с прививкой ( по заказу мирового правительства ) будут введены микрочипы ( их размер с рисовое зернышко ). Они затем заключат в себе всю информацию о человеке и превратят его в робота. Те, кто откажутся от прививки, будут обвинены в распространении смертельного заболевания. В США уже готовят кремационные печи для сжигания миллионов трупов. Об оставшихся жить мировое правительство получит ( за счет чипов ) детальные данные, которые будут использованы для подрыва государственности любой страны. Люди потеряют интеллектуальную независимость. Вакцина от ковида вписывается в проект для убиения граждан планеты и подготовки цифрового концентрационного лагеря для оставшихся. Вакцинация и чипирование лишат людей свободы мыслить и принимать самостоятельные решения.Через вакцинацию мировым правительством будет осуществлена операция по уничтожению жителей Земли и ---полный контроль над телом, умом, мыслями и поведением оставшихся. Это---мое мнение ! Прошу меня опровергнуть !Владимир EвтушенкоЧушь пишете? Какие чипы могут быть в жидкости, которой делают укол? Пока что ни наука, ни техника не дошли до того уровня,чтобы делать жидкие чипы.Ирина🤦♀️Дмитрий Соловьевчипы не чипы, а вот погань всякая очень даже может быть,тем более что гнида гейтс открыто высказывается о сокращении населения с помошью вакнинВладимир EвтушенкоНо в РФ нет вакцины от США.Дмитрий Соловьевно есть "менеджеры" от ВОЗВладимир EвтушенкоИ что с того? То есть, раз есть ВОЗ, тог прививаться не надо?То есть, можно сволоте антипрививочной заражать людей?Дмитрий СоловьевКТО сволота - вопрос интересный, как и польза от прививок, и КТО заражает, привитые или нет - тоже отдельная тема. я сторонник того, чтобы люди САМИ решали этот вопрос, думая своей головой, без давлений.Тамара ФроловаПодчинить можно того, кто боится подчиниться.Валентина ЛОбратитесь к специалистам. чего здесь разводить демагогию?Людмила Палкина (Белякова)Ну что ж, доживём до обязательной вакцинации, всего-то делов. И регионы уже вводят обязательную вакцинацию работников сферы услуг, образования, торговли, и т.д.Владимир EвтушенкоЕё надо было делать обязательной ещё в марте 2020 года. Тогда бы не умерло столько народа от ковида.Владимир ДомнинА чем делать в марте 20-го?Владимир Соколовне задавайте таких вопросов! у бота проц перегреется))Владимир EвтушенкоТут моя промашка, да, вакцин тогда не было.Наталья ИвановаС вакцинацией сделали большую ошибку. Надо было раздувать слухи о дефиците вакцины, о том, что прививают только элиту, но можно, с большим трудом по блату. Или же платно. Даже в кредит. Сейчас бы в России было 70 процентов вакцинированных и каждый из них думал бы, что он крутой.Ирина52Верните СССР и советскую медицину - ПЕРВАЯ пойду прививаться. А ЭТОЙ власти, для которой ковид - бизнес проект,НЕ ДОВЕРЯЮ. И Ничего в себя по ее приказу закачивать НЕ ХОЧУ. и НЕ БУДУ. И не я одна.ИринаОчень за вас рада, естественный отбор в действииСергей ЗамысловВалите в пиндостанию, там вас "свобода примет радостно у входа".Ирина52А причем здесь пиндосия? США - эпицентр мира Антихриста, капитализма. РФ- ее подобие. Шило на мыло не меняю.Наталья Политова (Панова)"Назло бабушке уши отморожу"?Дмитрий Соловьеввот именно, только идиот поверит в бесплатную прививку от "МЕНЕДЖЕРОВ", от которых видели только гадостиДмитрий Соловьевсам вали, прислуга жуликовМарина ПоддубскаяНу и ... глупо.Ирина52Зато умно играть роль белой мыши,на которой тестируют вакцину как товар для продажи за рубеж...NVS66 SergeiShulepovПо своим подвигам других не судя. И кольцо в ноздри.Серж ПрологовКак это "глупо"? ЦЕЛЬНЫЙ дохтурь хвиласохвеи вещает! А ты - "глупо". Ни много ни мало Алтайский вождь Народно-патриотического союза речет... а ты...Серж ПрологовНу-ну! Это ФОРМА (классовой) борьбы НПСР воплощаемая Доктором философии - прИпадаватИлЁм (хвала Всевышнему - БЫВШИМ) Ейского педа.Тамара ФроловаИ какие гадости лично Вы видели?Вячеслав 5Наука шагнула вперёд.а может и ещё дальше кто знает.но остался один вопрос-откуда вирус и кто его создал. найдём ответ.тогда и вылечимся все.Наталья Политова (Панова)Те, кто доживёт.Дмитрий Соловьева ели так то кто создал вирус в пендосских лабах, те кто его распространяет они же и вацинацию пиарятСемен Жаров1) Я простой человек, воспитываемый с 1948 года сначала в СССР на основе принципов: - "Человек человеку ДРУГ, ТОВАРИЩ и БРАТ!" и "Прежде думай о Родине, а потом о себе!", а в последние 30 лет на основе принципов (Призывов!): - "Обогащайся!" и "Будь САМ успешным (Богатым!) частником-предпринимателем!" 2) В Советский период встречал ВСЁ, присущее человеку, как одному из представителей живой природы Земли!... Но открытого обмана со стороны власть предержащих в СССР видеть НЕ приходилось!... Поэтому народы СССР полностью ВСЕМУ и во ВСЁМ верили и доверяли своим Властям (И по поводу вакцинаций также!)! 3) А вот, воочию убедившись в последние 30 лет в вольном или в НЕвольном разгуле ОБМАНА со стороны власть предержащих в России, лично я (Да, думаю, и народы России!) верить и доверять власть предержащим в России во ВСЁМ НЕ собираюсь (тся)!!!Сергей ЗамысловЭто где вы не видели откровенного обмана? С марта 1953 по октябрь 1964г. много правды говорило то правительство? Да и при Брежневе сиски-масиски правда мягко говоря утаивалась.Семен ЖаровСергей Замыслов, Вы что?... Вместе с В.В.Путиным увидели ЛОЖЬ и ОБМАН Властей СССР своего народа по поводу построения Коммунизма?!... ... Лично я убеждён, что Коммунизм РЕАЛЕН -- нужны ЛИШЬ люди коммунистического воспитания и жёсткое соблюдение законов по воспитанию ТАКИХ людей!!!Сергей ЗамысловЭто вы про хруща, горбатого или про кого-то ещё? СССР умер с убийством Сталина и Берии. Сталин успел вырастить человека нового типа, но от троцкистского старья избавиться не успел. Коммунизм в том виде, как нам пели партийные босы, начиная с хркуща не возможен. А вот вернуться к ведической Руси можно, но не быстро, для этого должны поколения смениться. А в промежутке необходимо, что бы мировоззрение менялось у людей с потребительского на созидательное. Вот этим сейчас Путин и занимается.Семен Жаров1) а) Сергей Замыслов, лично мне знаком Коммунизм по лозунгу: -- "От каждого по способности, каждому по потребности (В разумных пределах возможного!)!" б) ЧЕМ "ведическая Русь" ценнее Коммунизма, о котором "пели партийные босы, начиная с хркуша"? 2) КАК "при смене многих поколений наше мировоззрение будет меняться с потребительского на созидательное"???... ... Может я ошибаюсь, Сергей Замыслов, считая СОЗИДАНИЕМ человечества ВСЕ его деяния, ведущие к чистоте и обогащению Природы-матушки, а ПОТРЕБЛЕНИЕМ человечества считая ВСЕ его деяния, ведущие к загрязнению и обеднению Природы-матушки???... == Укажите мне, пожалуйста, Сергей Замыслов, шаги и предложения В.В.Путина, ведущие Природу-матушку к чистоте и обогащению, то есть пути нашего мировоззрения от ПОТРЕБЛЕНИЯ к СОЗИДАНИЮ (А то я и под микроскопом НЕ могу разглядеть даже зачатков этого пути!)!!!Сергей ЗамысловДемагог.Семен ЖаровМожет и демагог, но угробив Природу, мы вместе с ней и сдохнем -- в ЧЁМ я твердо уверен!ТСТатьяна Степановаесли бы не вакцины вымерли бы раньше от оспы, полиомиелита, дифтерии и т.дДмитрий Соловьевэто зависит от того КТО и ЗАЧЕМ делает вакциныВладимир EвтушенкоВы демагогией занимаетесь. Вроде бы и умный человек, но иногда то фашистам плюсуете, то откровенную чушь несёте.NVS66 SergeiShulepovЛюба вакцина денег стоит из бюджета.Дмитрий Соловьевдолго думал ?? не сравнивай квадратное с зеленым, вацина это РАЗРАБОТКА + ПРОИЗВОДСТВО + сеть распространения, это касается вообще любой продукции, а кто за нее платит , кто финансирует все эти этапы - это ДРУГОЙ вопросДмитрий Соловьевэто смотря кого считать фашистами по отношению к населениюВладимир EвтушенконЕ ИНТЕРЕСНЫ МНЕ ДЕМАГОГИ, ТЕМ ПАЧЕ, ПЛЮСУЮЩИЕ МРАЗИ НАЦИСТСКОЙ ГУСЕНЕ.Дмитрий Соловьевперегрев ? гусену русофобку нацисткой назвать, и чтоб я ей плюсовал, нонсенс..Серж ПрологовНЕТ, а интересно: от ГРИППА почему никто не откашивает прививаться? А детские прививки?ray dikА грипп вообще куда делся?Владимир EвтушенкоКак мне сказал главный фтизиолог Томской области Мишустин С.П - люди стали руки мыть паосле похода на улицу, маски носить и потому заболевание гриппом по всей стране упало в 2-5 раз.Обыкновенные меры предосторожности!ray dikРаньше от него прививки делали.а теперь новый тренд вышел?Дмитрий Соловьеваффтор - а ты сходи в поликлинику, узнаешь ПОЧЕМУСергейСделайте так чтобы тест на антитела был бесплатным,а потом критикуйте людей!Александр КотовНаталья, ты дура?Владимир ДомнинДешевый трюк "сами дураки", похоже, действует только на идиотов. Создается впечатление, что власти и пропагандисты навязывают народу покупать липовые справки о вакцинации у них же.Михаил ХохловЭто результат идеологической работы западных и прозападных идеологов и пропагандистов.NVS66 SergeiShulepovОдну прививку вместо 3, ту какая лучше и всем укол. Даешь вакцину от всех болезней.Владимир ЛобановКакие больницы в районах больницы развалины врачей нет ??????Шустрый и ЗлойНе надо было спасать этих япошек, вечно лезем со своей помощью, а в ответ одни плеки и оскорбления.Шустрый и ЗлойПлевкиЭдуард Тихомиров"В огороде бузина, а у Кыиви дядько!..." Надо примеры приводить не только из другой страны СССР, а из царской России, из Девней Руси. У людей речь только о том, что наши власти превратили "Империю зла" в "Империю лжи", и теперь даже настоящий волк на стадо напал, а пастушку никто не верит на его возглас: Волки, волки. Ложь в нашей родной России стала инструментом удержания власти воров и нуворишей, угнетения своего народа, убийств и посадок в тюрьмы неугодных. Но наручники никелированные изготовлены и закуплены на Западе, сои быстро ржавеют. Дорогие власти! Приведите хоть какую-то честную статистику, хоть какую-то. Вакцинирование и маски снизили заболеваемость на столько-то, запрет садиться на скамейки в парках и у дома - на столько-то, умирают после вакцинирования столько-то процентов и пр. И люди начнут потихоньку доверять. Покайтесь в какой-то брехне немного. Доверие нынче выше стоимости золота и алмазов. Вс, и крмелёвские и некремлёвские знают, как будут проходить выборы, что уже загтовлены все и цифры, и бюллетени для вбросов и пр. Как развеять это?Ингвар ЛионовДвое моих знакомых после первой дозы заболели, после второй умерли (второго хоронили три дня назад - разумеется, у него нашли болячки. Вот только зачем человеку с болячками врачи (!!!) кололи непроверенную вакцину, а, господин ковидно-кремлевский апологет?). "В Японии женщины на демонстрации ходили, чуть ли не на рельсы ложились, чтоб дали доступ их детям к советской вакцине." - сейчас НЕсоветская вакцина. Видимо, смерть от вакцины - это правильная смерть, а от ковида - неправильная? "Спутник V" создавался против уханьского вируса, а сейчас в той же Московии ходит индийский штамм (© Собянин, ТАСС), в результате - на больничных койках даже те, кто более-менее перенес вакцинацию. Так зачем людям втыкать препарат, от которого очень возможны осложнения и который, выходит, не особо-то и способен защитить от нового штамма. А тут уже и "Дельта+" на подходе... В общем, вранье на вранье и враньем погоняет, и враньем же защищается, в чем полностью согласен с постом выше. И еще вопросик: почему на фоне всего этого "армаггедона" за год появились 9 новых долларовых миллиардеров, причем все как на подбор - из фармацевтических компаний?Марина ТрянинаСоветские вакцины годами опробывались на животных, а не на людях...Годами!!! А потом человек приходил, ему вводили вакцину без всяких дополнительных обследований и без очередей... А сейчас...запишись, тебе введут Спутник ткМарина Трянинавведут Спутник, который слепили за 2 месяца!!! А для вакцинации другой вакциной нужно пройти полное!!! обследование - это о чем говорит? Это говорит о том, что людей используют в качестве подоопытных кроликов... Многие ждут вакцину Чумакова.. вроде она есть, но в Москве ее делают только в 5 точках... Кроме того, вакцину нам предлагают бесплатно, а услуги медиков нужно оплатить!.. С нас много лет дерут деньги в соц. фонд - неужели в наших фондах нет денег, чтобы оплатить шприцы и услуги медиков?Комментировать
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