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Царьград

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В Подмосковье мужчина женился на женщине ради кредитов. И сбежал, чтобы ничего не платить

В Подмосковье мужчина женился на женщине ради кредитов. И сбежал, чтобы ничего не платить

Житель Московской области провернул трюк, повесив кредиты на возлюбленную.В 2022 году в Сети познакомились некий Мурад и Ольга (все имена изменены).

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