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«Прекрасно провела время»: Алсу впервые ответила на слухи о новом романе

«Прекрасно провела время»: Алсу впервые ответила на слухи о новом романе

Певица не собирается возвращаться к мужу Алсу globallookpress.com/Anatoly Lomokhov Накануне в столичном суде состоялись очередные слушания в рамках бракоразводного процесса певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

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