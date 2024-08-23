«Прекрасно провела время»: Алсу впервые ответила на слухи о новом романе

Певица не собирается возвращаться к мужу Алсу globallookpress.com/Anatoly Lomokhov Накануне в столичном суде состоялись очередные слушания в рамках бракоразводного процесса певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
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