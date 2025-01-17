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SpaceX потеряла Starship, но Илон Маск не отступает от задачи освоения Марса.

SpaceX потеряла Starship, но Илон Маск не отступает от задачи освоения Марса.

Авария прототипа Starship не изменит планов SpaceX по колонизации Марса. Илон Маск подчеркнул, что важна цель создания самоподдерживающейся цивилизации.

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