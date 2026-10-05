Западный берег и сектор Газа: один человек погиб и двое получили ранения после того, как солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в тот же день обстреляли автомобиль с тремя подозреваемыми, который пытался протаранить автомобиль ЦАХАЛа в районе Бани-Наим в мухафазе Хеврон на Западном Берегу.
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