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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: один человек погиб и двое получили ранения после того, как солдаты...

Западный берег и сектор Газа: один человек погиб и двое получили ранения после того, как солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в тот же день обстреляли автомобиль с тремя подозреваемыми, который пытался протаранить автомобиль ЦАХАЛа в районе Бани-Наим в мухафазе Хеврон на Западном Берегу.

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