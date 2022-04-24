Швентек, выигравшая 22-й матч подряд: «В Штутгарте была бы довольна и полуфиналом»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что выиграл уже 22 матча подряд. Вчера в Штутгарте она обыграла Людмилу Самсонову (6:7, 6:4, 7:5), а за титул поборется с Ариной Соболенко.
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