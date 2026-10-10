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Потанин пожаловался на слишком большие налоги для крупного бизнеса

Потанин пожаловался на слишком большие налоги для крупного бизнеса

Российский олигарх, совладелец крупнейшей горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин заявил, что власти и бизнес достигли той черты, когда дальнейший рост налогов начинает работать против самого бюджета.

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