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Тульские новости

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В Туле мужчина погиб, выполняя трюк из окна

В Туле мужчина погиб, выполняя трюк из окна

Как стало известно «Тульским новостям», погибшему мужчине было 25 лет. Напомним, его тело обнаружили у дома №112 на проспекте Ленина.

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