Роскачество: постоянно включенная геолокация грозит утечкой личных данных

За геолокацией нужно следить, так как ее постоянное включение грозит утечкой персональных данных. Все приложения на смартфоне, которые продолжают работать в фоновом режиме и собирают информацию о пользователе, крайне опасны, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.