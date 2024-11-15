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Роскачество: постоянно включенная геолокация грозит утечкой личных данных

Роскачество: постоянно включенная геолокация грозит утечкой личных данных

За геолокацией нужно следить, так как ее постоянное включение грозит утечкой персональных данных. Все приложения на смартфоне, которые продолжают работать в фоновом режиме и собирают информацию о пользователе, крайне опасны, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.

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