Роскачество: постоянно включенная геолокация грозит утечкой личных данных

За геолокацией нужно следить, так как ее постоянное включение грозит утечкой персональных данных. Все приложения на смартфоне, которые продолжают работать в фоновом режиме и собирают информацию о пользователе, крайне опасны, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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