Как разделят Украину? Что предложил Нарышкин, кто хочет украинские земли

Глава российской разведки поднял тему возможного раздела Украины со странами Восточной Европы. Какую роль он предложил российским историкам, кто в Европе хочет украинские земли, существует ли план раздела Украины?Что предложил Нарышкин, с кем Россия может обсуждать раздел Украины Директор СВР РФ Сергей Нарышкин является председателем Российского исторического общества (РИО).