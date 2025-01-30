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Как разделят Украину? Что предложил Нарышкин, кто хочет украинские земли

Как разделят Украину? Что предложил Нарышкин, кто хочет украинские земли

Глава российской разведки поднял тему возможного раздела Украины со странами Восточной Европы. Какую роль он предложил российским историкам, кто в Европе хочет украинские земли, существует ли план раздела Украины?Что предложил Нарышкин, с кем Россия может обсуждать раздел Украины Директор СВР РФ Сергей Нарышкин является председателем Российского исторического общества (РИО).

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