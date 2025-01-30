Как разделят Украину? Что предложил Нарышкин, кто хочет украинские земли

Глава российской разведки поднял тему возможного раздела Украины со странами Восточной Европы. Какую роль он предложил российским историкам, кто в Европе хочет украинские земли, существует ли план раздела Украины?Что предложил Нарышкин, с кем Россия может обсуждать раздел Украины Директор СВР РФ Сергей Нарышкин является председателем Российского исторического общества (РИО).
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