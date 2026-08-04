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Аргументы и Факты

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Овчинский: в Хорошево-Мневниках завершили возведение ТЦ с террасой

Овчинский: в Хорошево-Мневниках завершили возведение ТЦ с террасой

На северо-западе столицы появился новый торговый центр «Галерея Острова» с террасой на крыше. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский уточнил, что объект построили в районе Хорошево-Мневники.

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