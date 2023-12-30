Бум Дедов Морозов

В этом году в России наблюдается огромный спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек. С чем связан такой ажиотаж и хватит ли на всех сказочных персонажей?В преддверии Нового года традиционно растет спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек.
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