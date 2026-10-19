Беспорядки в европейских странах фактически начинают граничить с хаосом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос Zvezdanews.
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