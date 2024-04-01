Пристав арестовал активы на 100 трлн рублей по иску об изъятии «Макфы»

Как сообщает ТАСС, в рамках обеспечения иска Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии