Налоговая приходит за долгом другой компании: что меняет Центр ФНС по взысканию с зависимых лиц

ФНС выделила специализированную команду для взыскания производного долга. Разбираю, как один перевод бизнеса запускает статью 45 НК РФ, оспаривание сделок и субсидиарную ответственность — и какие документы защищают деловую реструктуризацию.
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